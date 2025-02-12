الأب بطرس دانيال: عبلة كامل اعتذرت عن التكريم وزارتنا بعيدا عن الأضواء

أكد الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، أن المركز الكاثوليكي كان حريصا على تكريم كبار الفنانين، إلا أن بعضهم يرفض الظهور.

وقال الأب بطرس دانيال، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”، إنه كان حريصا على تكريم الفنانة عبلة كامل، إلا أنها أبلغته أنها لن تسطيع الحضور أو الظهور أثناء حفل التكريم، ولكنها وعدته بزيارة المركز لتقدم الشكر علي هذا التكريم.

وأضاف: “بالفعل عبلة كامل نفذت وعدها وحضرت إلى المركز الكاثوليكي، ولكنها حرصت على أن تكون بعيدة عن الأضواء”.

وتابع: “هناك عدد من الفنانات أيضًَا رفضن الظهور مثل الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، والتي قامت بتسليمها التكريم فى منزلها، ولكنها لن تخرج الصورة إلى وسائل الإعلام”.

واستطرد: “كرمنا الفنانة هند رستم فى حياتها، ولكنها أيضًا اعتذرت عن الحضور وتسلمته ابنتها بسنت”.