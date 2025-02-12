سرايا القدس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة ان الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة اثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل.

وأشار في تصريحات له أن المقاومة الفلسطينية قد قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر المجهول.

وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد علي أن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبطُ بسلوك نتنياهو سلباً أو إيجاباً، مضيفا "وهنا نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو.