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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| هوندا سيفيك سعرها 250 ألف جنيه .. مواصفات إم جى 7 موديل 2025 الـسيدان الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات العائلية والسيارات المقدمة عالميًا.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وجاءه تلك الإصدارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات تساعدهم علي التنقل مع أسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيفيك موديل 1997، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان .

يحتوي سوق السيارات المصري ، علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها .

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتساعدهم علي التنزه بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتواجد بها من مميزات ومن ضمن تلك السيارات، بايك بى جى 30 وام جى اتش اس موديل 2025 .

كشفت شركة هافال الصينية عن طرازها الجديد هافال H9 موديل 2025، وتنتمي H9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب.

سوق المستعمل سيارات مستعملة هوندا سيفيك بايك بى جى 30 هافال H9 موديل 2025 الجديدة إم جى 7 موديل 2025 مواصفات إم جى 7 موديل 2025 إم جى إتش إس 2025

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