قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة عن ردود أفعال مستخدمي تيك توك تجاه تصريحات ترامب: ملحمة تأييد للرئيس
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مسابقة في «الفيزياء» لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية|تفاصيل
النقل تطرح حق استغلال إعلانيا لشاشات الأتوبيس الترددي بالدائري
أحمد موسى لترامب: "أنت عايز تسيطر على العالم لوحدك.. والجميع ضدك الآن"
بعد انتهاء فترة حبسه.. عصام صاصا يغادر قسم شرطة الطالبية| صور
صحفي عراقي: كل العرب الشرفاء يقفون خلف الرئيس السيسي
رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لجميع الصفوف على موقع وزارة التربية والتعليم
103 آلاف شخص.. أحمد موسى: مصر تقدم ملحمة إنسانية لعلاج المصابين الفلسطينيين
لا تخافوا فالزعيم معكم.. بسمة وهبة توجّه رسالة خاصة للشعب الفلسطيني |شاهد
تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين بمختلف المحافظات
أسيست صلاح.. ليفربول يسجل التعادل أمام إيفرتون بالبريميرليج
وزير الرياضة يلتقي أسرة فقيد التجديف محمد عمرو .. ويهديهم تذكرتين للعمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تشحن هاتفك دائما حتى 100%؟.. انتبه قد تضر البطارية

كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟
كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟
شيماء عبد المنعم

في عالم الهواتف الذكية اليوم، أصبحت البطارية واحدة من أهم العوامل التي تحدد تجربة المستخدم، حيث يسعى الكل لأن تدوم بطارية هاتفه لـ عمرا طويلا، مما يدفع البعض لترك هواتفهم موصولة بالشحن حتي نسبة 100%، ولكن هل تعلم أن شحن الهاتف بالكامل بشكل دائم قد يؤثر سلبا على عمر البطارية أكثر مما تتوقع؟.

في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تأثير شحن الهاتف حتي نسبة 100% على البطارية، ونقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على عمر بطاريتك أطول.

كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟


بطاريات الهواتف الذكية الحديثة تعتمد في الغالب على تقنية “أيون الليثيوم”، هذه البطاريات لديها قدرة على الشحن بشكل سريع، ولكن هناك عوامل يمكن أن تؤثر في عمرها إذا تم التعامل معها بطريقة غير صحيحة.

عند شحن البطارية حتى 100% بشكل مستمر، يتعرض الجزء الداخلي للبطارية إلى ضغط أكبر، عند الوصول إلى 100%، يظل الهاتف في وضع الشحن، مما يؤدي إلى توليد حرارة إضافية يمكن أن تضر بالبطارية على المدى الطويل.

كما أن الشحن الكامل المستمر إلى الحد الأقصى يمكن أن يؤدي إلى "إجهاد" الخلايا الداخلية للبطارية، مما يقلل من قدرتها على الحفاظ على شحنة لفترة طويلة.

كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟

لماذا يفضل تجنب الشحن إلى 100%؟


- التقليل من الضغط على البطارية: عند شحن الهاتف إلى 100%، فإن البطارية تكون في أعلى مستوى من الشحن، وهذا يزيد من الضغط عليها. هذه الزيادة في الشحن يمكن أن تساهم في تقصير عمر البطارية بمرور الوقت.

- الحرارة الناتجة عن الشحن الكامل: الشحن الكامل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الهاتف، والحرارة العالية تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تضر بالبطارية على المدى الطويل. الحرار العالية تسرع من تدهور الخلايا وتقلل من قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

- الاختلافات بين الشحن الكامل والنصف: أظهرت الدراسات أن البطاريات التي تشحن بشكل مستمر بين 20% و 80% بدلا من الشحن الكامل إلى 100%، تعيش لفترة أطول، الشحن بين هذه النسب يساهم في تقليل الضغط على الخلايا الداخلية ويساعد في إطالة عمر البطارية.

نصائح للحفاظ على عمر البطارية

إذا كنت ترغب في الحفاظ على عمر بطاريتك لأطول فترة ممكنة، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك:

- شحن الهاتف بين 20% و 80%: على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مريح للبعض، فإن تجنب الشحن الكامل للهاتف كل مرة يمكن أن يساعد في تقليل الضرر على البطارية. حاول شحن هاتفك عندما ينخفض مستوى البطارية إلى حوالي 20% وتوقف عند الوصول إلى 80%، إن أمكن.

- تجنب الشحن أثناء الليل: الشحن الطويل خلال الليل يمكن أن يؤدي إلى إبقاء الهاتف في حالة شحن مستمر لمدة طويلة بعد أن يصل إلى 100%، إذا كنت مضطراً لشحن هاتفك طوال الليل، قد تساعد بعض الهواتف الحديثة التي تأتي مع ميزة "الشحن الذكي" التي تتوقف عن الشحن بعد الوصول إلى 100%.

- استخدم الشاحن الأصلي: استخدام الشواحن الأصلية والموافقة لمواصفات الهاتف يمكن أن يساعد في تجنب توليد حرارة مفرطة أثناء الشحن، مما يقلل من الضرر المحتمل على البطارية.

- تجنب الإفراط في استخدام الهاتف أثناء الشحن: استخدام الهاتف أثناء الشحن يزيد من درجة حرارته، مما يمكن أن يؤثر سلباً على البطارية. حاول تجنب استخدام الهاتف في المهام الثقيلة مثل الألعاب أو تشغيل الفيديوهات أثناء الشحن.

البطارية الشحن شحن الهاتف الهاتف وضع الشحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الفنان كمال أبو رية

خرج سليما.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية على وصلة دهشور

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الخميس

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الشيخ يمكن أن يخطئ أو يصيب.. فيديو

فترة الخطوبة

"أنا بحبك".. هل يجوز للشاب قولها لخطيبته؟.. دار الإفتاء تجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح مراحل ما بعد الإيمان .. فيديو

بالصور

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل

 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟

مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟
مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟
مادا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟

فيديو

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

كروان مشاكل

حجز محاكمة التيك توكر كروان في اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة

شريط لاصق للفم

ترند الشريط اللاصق على الفم.. حل سحري أم كارثة صحية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد