هل تشحن هاتفك دائما حتى 100%؟.. انتبه قد تضر البطارية

في عالم الهواتف الذكية اليوم، أصبحت البطارية واحدة من أهم العوامل التي تحدد تجربة المستخدم، حيث يسعى الكل لأن تدوم بطارية هاتفه لـ عمرا طويلا، مما يدفع البعض لترك هواتفهم موصولة بالشحن حتي نسبة 100%، ولكن هل تعلم أن شحن الهاتف بالكامل بشكل دائم قد يؤثر سلبا على عمر البطارية أكثر مما تتوقع؟.

في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تأثير شحن الهاتف حتي نسبة 100% على البطارية، ونقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على عمر بطاريتك أطول.

كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟



بطاريات الهواتف الذكية الحديثة تعتمد في الغالب على تقنية “أيون الليثيوم”، هذه البطاريات لديها قدرة على الشحن بشكل سريع، ولكن هناك عوامل يمكن أن تؤثر في عمرها إذا تم التعامل معها بطريقة غير صحيحة.

عند شحن البطارية حتى 100% بشكل مستمر، يتعرض الجزء الداخلي للبطارية إلى ضغط أكبر، عند الوصول إلى 100%، يظل الهاتف في وضع الشحن، مما يؤدي إلى توليد حرارة إضافية يمكن أن تضر بالبطارية على المدى الطويل.

كما أن الشحن الكامل المستمر إلى الحد الأقصى يمكن أن يؤدي إلى "إجهاد" الخلايا الداخلية للبطارية، مما يقلل من قدرتها على الحفاظ على شحنة لفترة طويلة.

كيف تؤثر عملية الشحن على البطارية؟

لماذا يفضل تجنب الشحن إلى 100%؟



- التقليل من الضغط على البطارية: عند شحن الهاتف إلى 100%، فإن البطارية تكون في أعلى مستوى من الشحن، وهذا يزيد من الضغط عليها. هذه الزيادة في الشحن يمكن أن تساهم في تقصير عمر البطارية بمرور الوقت.

- الحرارة الناتجة عن الشحن الكامل: الشحن الكامل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الهاتف، والحرارة العالية تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تضر بالبطارية على المدى الطويل. الحرار العالية تسرع من تدهور الخلايا وتقلل من قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

- الاختلافات بين الشحن الكامل والنصف: أظهرت الدراسات أن البطاريات التي تشحن بشكل مستمر بين 20% و 80% بدلا من الشحن الكامل إلى 100%، تعيش لفترة أطول، الشحن بين هذه النسب يساهم في تقليل الضغط على الخلايا الداخلية ويساعد في إطالة عمر البطارية.

نصائح للحفاظ على عمر البطارية

إذا كنت ترغب في الحفاظ على عمر بطاريتك لأطول فترة ممكنة، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك:

- شحن الهاتف بين 20% و 80%: على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مريح للبعض، فإن تجنب الشحن الكامل للهاتف كل مرة يمكن أن يساعد في تقليل الضرر على البطارية. حاول شحن هاتفك عندما ينخفض مستوى البطارية إلى حوالي 20% وتوقف عند الوصول إلى 80%، إن أمكن.

- تجنب الشحن أثناء الليل: الشحن الطويل خلال الليل يمكن أن يؤدي إلى إبقاء الهاتف في حالة شحن مستمر لمدة طويلة بعد أن يصل إلى 100%، إذا كنت مضطراً لشحن هاتفك طوال الليل، قد تساعد بعض الهواتف الحديثة التي تأتي مع ميزة "الشحن الذكي" التي تتوقف عن الشحن بعد الوصول إلى 100%.

- استخدم الشاحن الأصلي: استخدام الشواحن الأصلية والموافقة لمواصفات الهاتف يمكن أن يساعد في تجنب توليد حرارة مفرطة أثناء الشحن، مما يقلل من الضرر المحتمل على البطارية.

- تجنب الإفراط في استخدام الهاتف أثناء الشحن: استخدام الهاتف أثناء الشحن يزيد من درجة حرارته، مما يمكن أن يؤثر سلباً على البطارية. حاول تجنب استخدام الهاتف في المهام الثقيلة مثل الألعاب أو تشغيل الفيديوهات أثناء الشحن.