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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تحصل على موافقة أمريكية للبقاء في جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
أسامة علي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في الكابينت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على موافقة أمريكية للبقاء في عدد من المواقع جنوبي لبنان بعد الموعد النهائي للانسحاب.

جاء ذلك وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 الجمهورية اللبنانية

وكان أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أنه لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن “اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر”.

وشدد مكتب الاعلام برئاسة الجمهورية في بيان له، علي أن الرئيس جوزيف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ فبراير الجاري.

وفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق من اليوم  بأن لجنة مراقبة وقف النار أبلّغت بيروت بطلب إسرائيل البقاء بنقاط في الجنوب حتى 28 فبراير.

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