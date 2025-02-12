الولايات المتحدة ترفض طلب «نتنياهو» تمديد تواجد الاحتلال بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الولايات المتحدة رفضت طلبًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، بتمديد تواجد قوات الاحتلال في جنوب لبنان.

وكشف مسئول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان.

وأوضح المسئول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته، أن دولة الاحتلال طلبت تمديد هذا الموعد، لكن "الإدارة الأمريكية تخطط للالتزام بتاريخ 18 فبراير لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان".

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.