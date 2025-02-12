حملة مرورية بالمنيا لمتابعة انضباط خطوط السير وضبط السيارات المخالفة

خلال جولته الميدانية بمدينة ملوى، قاد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، حملة مرورية مفاجئة على عدد من مواقف السيارات والطرق السريعة ،حيث تم ضبط سيارات من نوع نصف النقل والبيك أب، كانت محملة بأعداد كبيرة من الركاب بينهم أطفال ونساء، مما يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب فى زيادة معدلات الحوادث، وعلى الفور تم إفراغ السيارات البيك اب من الركاب وتوفير ميكروباصات بديلة لتوصيلهم بشكل أكثر أمانا وراحة لهم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتجاوز الحمولة القانونية او استخدام الأجزاء الخارجية من السيارات لركوب المواطنين.

واثناء تفقده لموقف السيارات بمدينة ملوى، اجرى المحافظ لقاء بعدد من السائقين والركاب واستمع الى مطالبهم وشكاوى بعضهم موجها الشكر لأصحاب سيارات الربع النقل الذين سارعوا بالانضمام إلى منظومة استبدال سياراتهم بميكوباصات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات المرورية على المواقف والطرق السريعة، مع توقيع الغرامات المقررة وفقاً للقانون، والتشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الحملة، أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، وإدارتى المرافق والمرور ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

