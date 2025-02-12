حجز استئناف الفنان عمرو دياب في اتهامه بصفع شاب التجمع للحكم

قررت محكمة مستأنف التجمع، حجز محاكمة الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامه والمعروف بشاب الصفع بالتجمع لجلسة 26 فبراير للحكم.

والتمس أشرف عبدالعزيز محامي الفنان عمرو دياب البراءة من الاتهام المنسوب إليه تأسيساً على: توافر حالة الدفاع الشرعي طبقاً لنص المادة 245 و 246 فقرة 1 عن النفس وعدم تجاوز حدوده.

وقضت محكمة جنح التجمع، بتغريم الفنان عمرو دياب، 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة.



قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.