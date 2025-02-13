نداء عاجل.. والدة الطفل علي تكشف معاناته مع مرض ضمور العضلات

قالت والدة الطفل علي، الذي يعاني من مرض ضمور العضلات، إن ابنها وُلد بعد 18 سنة من حرمانها من الإنجاب، وهي الآن في حالة من القلق الشديد على صحته.

وأضافت في حديثها خلال برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل المذاع على قناة "صدى البلد2"، أنها تخشى فقدان ابنها، حيث أبدت خوفها من أن يتوفى ويتركها، خاصة وأن الطفل علي يقول لها: "الحياة حلوة يا ماما، إزاي بتقولي الحياة وحشة؟ أنا شايف الحياة حلوة".

وأوضحت والدة الطفل علي أن ابنها يحتاج للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن حياتها كلها تدور حوله، وأنها لا تستطيع العيش بدونه إذا فقدته. وأضافت أنها تعيش لأجل ابنها فقط وتطلب من الجهات المختصة مساعدتها لتوفير العلاج الذي يحتاجه.