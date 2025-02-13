شح المساعدات يدفع سكان غزة للركض وراء شاحنات الإغاثة

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، وشح المساعدات يدفع سكان غزة للركض وراء شاحنات الإغاثة علّهم يظفرون ببعض الغذاء والدواء.

وأظهر شريط فيديو لوكالة أسوشياتد برس بعض سكان غزة وهم يركضون باتجاه شاحنات الإغاثة لمحاولة الظفر بكيس من المواد الغذائية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت المساعدات تصل القطاع المدمّر والمحاصر لكن الظروف سيئة جدا ولا زال الجوع يفتك بالسكان بحسب المسؤول الأممي توم فليتشر.

وبموجب الاتفاق المبرم بين حركة حماس وإسرائيل، قالت الدولة العبرية إنها ستسمح بدخول 600 شاحنة إغاثة يوميا إلى القطاع الذي كان يعاني طيلة أشهر الحرب من شحّ هائل في المساعدات. وقد دفع هذا الواقع المريع، المسؤولين الأمميين للإعراب عن إحباطهم بسبب التأخير وعدم توفر الأمان اللذين أعاقا دخول وتوزيع المواد الغذائية والدواء والحاجيات الأساسية الأخرى على سكان القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 12.600 شاحنة قد دخلت غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلااق النار. وقال فليتشر لوكالة أسوشياتد برس إن خطر المجاعة الذي بدأ يتراجع، قد يعود لتهديد صحة السكان إذا ما حدث وانهارت الهدنة بين حماس وإسرائيل.