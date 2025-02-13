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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع كبير في سعر سيارة هوندا باسبورت الجديدة

هوندا باسبورت
هوندا باسبورت
عزة عاطف

كشفت شركة هوندا رسميًا عن الجيل الجديد من هوندا Passport 2025، وهي كروس أوفر متوسطة الحجم تقع بين CR-V وPilot، لكنها تقدم بديلاً أكثر قوة وأناقة من كليهما. 

تتميز السيارة بتصميم جديد ونظام دفع محسّن، لكن هذا يأتي مع زيادة ملحوظة في السعر.

السعر والفئات المتاحة

أكدت هوندا أن سعر Passport 2025 يبدأ من 46,200 دولار لطراز RTL الأساسي، مما يجعلها أغلى سيارة SUV تعمل بالبنزين في أسطول هوندا، باستثناء بعض إصدارات Pilot. 

تشمل القائمة الكاملة للأسعار (شاملة رسوم الوجهة البالغة 1,450 دولارًا):

سيارة RTL: تبدأ من 46,200 دولار

TrailSport: تتوفر بسعر أعلى نظرًا لقدراتها على الطرق الوعرة

Elite: تقدم مزيدًا من الفخامة والتقنيات المتقدمة

Blackout: تضيف لمسات رياضية باللون الأسود

تحسينات ميكانيكية وتقنيات جديدة

تأتي Passport الجديدة بمجموعة من التحسينات مقارنة بالطراز السابق، حيث تعتمد على نفس منصة هوندا Pilot 2025، ولكنها أصبحت أكثر تفردًا من أي وقت مضى. تشمل أبرز التغييرات:م

هوندا باسبورت 

تم استبدال محرك V6 القديم سعة 3.5 لتر بمحرك جديد بكامة مزدوجة بنفس السعة، لكنه يولد 285 حصانًا (بزيادة 5 أحصنة)، وعزم دوران 262 رطل-قدم.

تتميز زغللت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات لضمان قيادة أكثر سلاسة وكفاءة.

على عكس Pilot، تأتي Passport الجديدة بدفع رباعي قياسي لجميع الفئات.

تم تحسين TrailSport خصيصًا لمحبي الطرق الوعرة، حيث يحصل على إطارات لجميع التضاريس، ونظام تعليق خاص، وألواح انزلاق فولاذية للحماية، بالإضافة إلى نقاط استرداد إضافية لتسهيل عمليات الإنقاذ. 

كما يحتوي على نظام كاميرا مخصص للطرق الوعرة في الفئات العليا.

تأتي Passport 2025 بسعر أغلى من الجيل السابق، حيث كان الطراز السابق يبدأ من 43,850 دولارًا، بينما كان TrailSport يبدأ من 46,450 دولارًا. 

ومع ذلك، فإنها توفر تجربة قيادة محسّنة بفضل المحرك الجديد ونظام الدفع الرباعي المتطور، إلى جانب تحسينات التصميم التي تجعلها أكثر تميزًا عن Pilot، بعدما كانت مجرد نسخة أصغر منها في الأجيال السابقة.

حققت هوندا نجاحات كبيرة في تصميم سياراتها مؤخرًا، وPassport 2025 تواصل هذا الاتجاه من خلال تقديم تصميم جديد، أداء أقوى، وقدرات أفضل على الطرق الوعرة. 

ورغم أنها ليست الأفضل في الطرق الوعرة مقارنة بالمنافسين المتخصصين، إلا أنها قد تكون الخيار الأمثل لمعظم المشترين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والراحة.

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ارتفاع كبير في سعر سيارة هوندا باسبورت الجديدة

هوندا باسبورت
هوندا باسبورت
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