منتخب مصر لكرة السلة يشارك في بطولة قطر الدولية الودية

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة السلة إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة في دورة قطر الدولية الودية، التي تُقام في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفور وصول البعثة، تواصل عمرو مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، مع أفراد الفريق للاطمئنان على أوضاعهم، وحث اللاعبين على تقديم أداء قوي خلال البطولة. وأشاد بالمستوى المتميز والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والجهاز الفني خلال المعسكر التحضيري الذي أُقيم مؤخرًا في القاهرة.

ويشارك المنتخب المصري في ثلاث مباريات قوية خلال البطولة الودية، حيث يواجه منتخبات قطر ولبنان والفلبين، بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية قبل التصفيات الإفريقية.

قائمة المنتخب والجهاز الفني

أعلن محمد الكرداني، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، القائمة النهائية للفريق التي تضم 14 لاعبًا، وهم:

• اللاعبون: عمرو زهران، مهاب ياسر، يوسف شحاتة، إيهاب أمين، ياسين أحمد، أحمد عادل دولا، بيبو زهران، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، مصطفى كيجو، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، عمر طارق.

• الجهاز الفني: محمد الكرداني (مدير فني)، أحمد الجارحي، محمد سليم، رامي جنيدي (مدربون)، سامح صلاح (إداري)، عبد الرحمن الجلاد (محلل أداء)، إسلام جمعة (طبيب الفريق)، وعلي موسى (مسؤول الاستشفاء).

كما يرافق البعثة كل من مصطفى فوزي ومحمد محرم، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، لدعم الفريق خلال مشاركته في البطولة.

تسعى بعثة المنتخب إلى تحقيق أقصى استفادة من البطولة، من خلال تجربة العديد من العناصر الأساسية والجديدة، والعمل على تطوير الأداء التكتيكي للفريق، استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.