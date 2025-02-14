إذا كنتي تودين تقديم وصفات مبتكرة، إليكِ طريقة عمل قوالب البطاطس بالدجاج بطريقة شهية وسهلة:

المكونات:

لقوالب البطاطس:

3 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ كوب جبن موزاريلا أو شيدر مبشور

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)



للحشوة:

1 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة

1 بصلة مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ كوب فلفل رومي ملون مقطع صغير

¼ كوب جبن كريمي أو كريمة طبخ (اختياري)



طريقة التحضير:

1. تحضير الحشوة:

1. سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.



2. أضيفي الثوم المفروم وقلّبي لبضع ثوانٍ حتى تفوح رائحته.



3. أضيفي مكعبات الدجاج وقلّبيها حتى يتغيّر لونها.



4. تبّلي بالملح، الفلفل، وبهارات الدجاج، ثم أضيفي الفلفل الرومي.



5. اتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج الدجاج تمامًا.



6. أضيفي الجبن الكريمي (اختياري) وقلّبي جيدًا، ثم ارفعي الحشوة عن النار واتركيها تبرد.

2. تحضير قوالب البطاطس:

1. في وعاء، اخلطي البطاطس المهروسة مع الزبدة، الجبن، والبهارات حتى تتجانس.



2. خذي كمية صغيرة من البطاطس وافرديها داخل قوالب مافن مدهونة بالزيت، بحيث تغطي الجوانب وتشكل تجويفًا للحشوة.

3. الحشو والخَبز:

1. ضعي ملعقة من حشوة الدجاج في كل قالب بطاطس.



2. يمكنكِ إضافة المزيد من الجبن المبشور على الوجه لمزيد من الطعم اللذيذ.



3. اخبزي القوالب في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

4. التقديم:

أخرجي القوالب من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل إزالتها من القوالب.

قدّميها دافئة مع صوص الثوم أو الكاتشب.



