أطعمة تطرد الكوليسترول من الجسم

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

إليك بعض الأطعمة الفعالة:

1. الألياف القابلة للذوبان

تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء:

الشوفان

البقوليات (العدس، الفاصوليا، الحمص)

التفاح، الكمثرى، البرقوق

بذور الكتان والشيا



2. الدهون الصحية

تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد:

الأفوكادو

زيت الزيتون البكر

المكسرات (اللوز، الجوز، البندق)

الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، السردين)



3. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تحمي الأوعية الدموية وتقلل من تراكم الكوليسترول الضار:

الخضروات الورقية (السبانخ، الكرنب، البروكلي)

التوت، الفراولة، العنب الأحمر

الشاي الأخضر



4. الأطعمة التي تحتوي على ستيرولات نباتية

تقلل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء:

البذور والمكسرات

الحبوب الكاملة

الزيوت النباتية الطبيعية



5. الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي

بديل صحي للبروتين الحيواني الذي قد يزيد الكوليسترول:

التوفو وحليب الصويا

البقوليات

الكينوا



نصائح إضافية

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة مثل الأطعمة المقلية والمصنعة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار.

شرب الماء بكثرة للمساعدة في تحسين التمثيل الغذائي.



إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، يُفضل استشارة طبيب أو أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة.