بختم المجزر.. نوع من اللحم البلدي رخيص وصحي

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك، منشورا عن اللحم العوارض.

وكتبت سماح نوح: عندما تجد لحم مختوم بالختم الأحمر وكتوب كلمه العوارض لا تقلق

ستجد سعر اللحم أقل من سعر اللحم العادي.

وأوضحت أن ختم العوارض مقصود به اللحوم المذبوحة اضطراريا بالمجزر، وكان فيه سبب مهم للذيح ليس له علاج مثل (نتيجة كسر أو تعب مفاجئ او حيوان لم يصل لسن الذبح ولكنه غير قابل للتربية أو التسمين بطئ النمو، إصابة بالبروسيلا.. وهكذا)

وأضافت: تما في هذه الحالات يتم عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، وبناء عليه يتم تشكيل لجنة من الطب البيطري للتأكد أن الحالة كانت تستدعي الذبح الاضطراري.



في حالة وجود مخالفة، يتم تحرير محضر للجزار بالواقعة وإذا ثبت صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي تختم بختم العوارض بالإضافة إلى الختم المميز للحوم (بقري - جاموسي مثلا كبير او صغير وهكذا) والختم العوارض شكله ثماني الشكل ولون الحبر أحمر.

واللحم العوارض صحي ومصرح بأكله كما الحبر المستخدم غير متداول إلا بالمجازر وهو عهدة طبيب ولا يذوب علي الدبيحة ولا يغسل بالماء انما المزور بيتغسل ويسيح شبه الكحل علي الدبايح.