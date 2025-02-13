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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات" AICC HUANGHU" في رحلتها البحرية الأولى

قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات" AICC HUANGHU " في رحلتها البحرية الأولى
قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات" AICC HUANGHU " في رحلتها البحرية الأولى
أ ش أ

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب قادمة من ميناء شنغهاي بالصين ومتجهة إلى ميناء ديرنيس بتركيا.


وقالت هيئة قناة السويس اليوم الخميس في بيان صحفي - إن طول حاملة السيارات التي ترفع علم جزر المارشال يبلغ 199 مترا وعرضها 38 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7 آلاف سيارة وتحمل على متنها 4202 سيارة وهي مزودة بتكنولوجيا صديقة للبيئة من خلال محرك ثنائي الوقود يمكنه العمل بالغاز الطبيعي المسال.


وتعد حاملة السيارات هي الأولى ضمن سلسلة تضم ثلاث سفن أخرى مماثلة يعتزم الخط الملاحي الصيني AICC بناؤها خلال العام الجاري، للعمل بين آسيا وأوروبا وعبور قناة السويس.


وبدوره.. أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن عبور مثل هذه النوعية من السفن يعطي دلالة إيجابية على رغبة العديد من ملاك ومشغلي السفن للعبور من قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود بما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية.


وأوضح رئيس الهيئة أن مقدار الوفر الذي تحققه قناة السويس للرحلة بين ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء ديرنيس بتركيا يصل إلى نحو 45% حيث تبلغ مسافة الرحلة حوالي 14600 ميل بحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيما تصل إلى نحو 8071 ميل بحري عبر قناة السويس، وهو ما ينعكس على تحقيق وفر في زمن الرحلة يصل إلى نحو 18 يومًا وبالتالي تحقيق وفورات في اقتصاديات التشغيل واستهلاك الوقود وما يستتبعه من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.


من جانبه.. أكد الربان // HUANG YAN FEI // كابتن السفينة أن اختيار الخط الملاحي الصيني العبور من قناة السويس لأنها الطريق الأقصر بين أوروبا وآسيا فيما يتطلب اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الإبحار لمسافات طويلة في طقس سيئ وبالتالي استهلاك مزيدا من الوقود بما يضر بالبيئة البحرية.

هيئة قناة السويس حركة الملاحة بقناة السويس الغاز الطبيعي ميناء ديرنيس بتركيا عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU

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