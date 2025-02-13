غدا.. أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية يحيي حفلا موسيقيا على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا موسيقيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومي؛ بمناسبة عيد الحب، بمشاركة الموسيقار هاني شنودة، وذلك في الثامنة مساء غد /الجمعة/، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مجموعة من ألحان هاني شنودة الموسيقية والغنائية العاطفية والاجتماعية إلى جانب الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأعمال الدرامية منها (الأفوكاتو، علموني، بحلم معاك، أنا بعشق البحر، المشبوه، ما تحسبوش يا بنات، ماشية السنيورة، سرينادة التشيللو، حالة خاصة، شمس الزناتي، أوقات أشوف ملامحك، لما كان البحر أزرق، ميل بينا، ما عملش حاجة، الشوارع حواديت، لونجا شنودة 79، يا بوي يا مصر، التوبة).



وأشارت الأوبرا إلى أن هاني شنودة مؤلف وموزع موسيقي، قام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، واكتشف العديد من نجوم الغناء وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية وتعاون مع الكثير من المطربين، وحققت أعماله شهرة واسعة في حقبة الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين.



يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، وشارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية في إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.