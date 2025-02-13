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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات المياه والصرف العاجلة بالمناطق الساخنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان ، وتناول اللقاء متابعة المشروعات العاجلة الجارى تنفيذها بالمناطق الساخنة بإجمالى 10 مشروعات والتى أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أثناء زيارته للمحافظة فى يناير الماضى.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمشروعات العاجلة التي تم إعتمادها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالفكر المستنير والرؤية المبتكرة للتعامل مع المشاكل العامة بأسلوب علمى لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية الهادفة لمواجهة التحديات بخطة منهجية ومدروسة لتصبح حلول جذرية .

وأكد المحافظ على أن تنفيذ هذه الجهود يشهد متابعة دورية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وهو ما كان يستلزم معه التعامل الجاد والفعال مع النقاط الساخنة من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب ، هذا وتضم المشروعات التى تم نهو بعضاً منها ، وجارى إستكمال المتبقى ليتم نهوه بنهاية يونيو القادم مشروع إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بمحطة جبل شيشة حيث تم توريد وتركيب 2 طلمبة جديدة بالمحابس والمشتملات ، وتم دخولها الخدمة.

وكذا مشروع إعادة تأهيل 2 طلمبة بالمآخذ والتطهير ، وتم فك طلمبة من أصل 6 طلمبة ونقلها إلى القاهرة لإعادة تأهيلها ، مع إعادة تأهيل المطارق المائية والتى شملت مطرقة محطة تنقية جبل شيشة ، ومطرقة رافع الصداقة المساعد ، ومطرقة محطة مياه الناصرية ، وأيضاً إعادة تأهيل جميع المحابس داخل المحطة ، و 2 طلمبة غسيل حيث تم التوريد ، وجارى التركيب .

وبالتوازى مع ذلك يتم إعادة تأهيل جميع المحابس ( قفل / هواء ) على الخطوط الرئيسية بعد إستقرار تقديم الخدمة ، وتم البدء فى الدراسات عن طريق المكتب الإستشارى ، وجارى تحديد الأعمال المطلوبة ، فضلاً عن إعادة تأهيل رافع المحمودية حيث تم توريد وتركيب 4 طلمبات جديدة بالرافع ، وتم دخولهم الخدمة بالمحابس والمشتملات وما يلزم فى لوحة الكهرباء ، وتم أيضاً إعادة تأهيل رافع الصداقة المساعد من خلال فك 2 طلمبة من أصل 4 طلمبات .

وجارى فحص مولد 800 ك.ف. أمبير تمهيداً للتركيب ، مع تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية حيث تم الإنتهاء من ربط مقياس منسوب المياه فى خزان المحمودية بشاشة موجودة بمحطة جبل شيشة تمهيداً لربط المنظومة بـ (SCADA SYSTEM  ) وإستكمال وظائفها المختلفة .

علاوة على وصول بعض أصناف قطع الغيار وصيانة عدد من سيارات الشركة وتوريد سيارات جديدة ، وكذا التعاقد مع 700 عامل جديد ، وجارى تدريبهم لسد العجز الموجود بالعمالة ، وتوفير 3 ورشة متنقلة ، و 6 طلمبات نزح مياه وأجهزة رفع مساحى وأجهزة قياس تصرف .

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