عصابة أسرية.. مفاجأة في تسريب 5 مسئولين للامتحانات بطما

كشفت التحقيقات في اتهام 5 مسئولين تابعين للإدارة التعليمية بطما بتسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 عن مفاجأت..

أوضحت التحقيقات أن قائمة الاتهام شملت وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - شقيقتان -، ورئيس قسم التعليم الثانوي - زوج المتهمة الأولى -، ومدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.

وتلقت النيابة الإدارية بطما بلاغ من الإدارة التعليمية بطما بشأن اكتشاف تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج، وهو ما استتبع قيام الإدارة على الفور بإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وقيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، بالتزامن مع صدور قرار اللواء الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.