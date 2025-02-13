أبرزها القمة.. 3 أزمات في انتظار بيسيرو مع الزمالك

يقترب البرتغالي جوزيه بيسيرو من تدريب نادي الزمالك خلفا لـ جروس قبل مباراة القمة المرتقبة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي في بطولة الدوري.

ويستعد نادي الزمالك الليلة للإعلان عن التعاقد مع بيسيرو بشكل رسمي عقب التوصل لإتفاق نهائي مع جروس حول فسخ التعاقد.

وينتظر بيسيرو الكثير من العمل داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حيث يعاني الفريق على كافة المستويات فضلا عن المستوى المالي.

أزمات في انتظار بيسيرو

يعد واحد من الأسباب الأساسية لرحيل جروس عن نادي الزمالك هو شيكابالا الذي ابتعد عن التدريبات في الفترة الأخيرة لعدم وجوده في حسابات المدير الفني.

وبالتالي فإن بيسيرو سيصطدم بشيكابالا في بداية مشواره مع الزمالك ومن الممكن أن يدخله لحساباته خلال الفترة المقبلة حتى لو للمشاركة في الدقائق الأخيرة.

فضلا عن موقف أحمد فتوح الغير معروف حاليا داخل نادي الزمالك خصوصا إنه عانى الفترة الأخيرة من عدد كبير من الأزمات كانت ستعصف بمشواره الكروي.

غيابات اللقاء الأول

يعاني نادي الزمالك حاليا من فقدان عناصر أساسية في تشكيل الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام بتروجيت الذي يعد البروفة الأخيرة للفريق قبل لقاء القمة.

ويغيب عن مباراة بتروجيت 5 لاعبين من القوام الأساسى وهم محمد عواد، مصطفى شلبي، محمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو

كما يغيب محمود جهاد الذى تعرض للطرد في نفس اللقاء بجانب غياب ناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات.

ويعد الظهور الأول لبيسيرو حال إعلانه الليلة كمدير فني لنادي الزمالك محفوف بالمخاطر لعدم معرفته بكافة لاعبي الفريق الجدد وطريقة لعب الفريق.

قمة الدوري وتألق الأهلي

يعيش النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أياما سعيدا بعد موسم إنتقال مميز نجح خلاله في ضم عدد من العناصر المميزة التي أسعدت الجماهير في أول ظهور لها.

وعلى النقيد، الزمالك يعاني فنيا ومنى بخسارة كبيرة أمام منافسه المباشر في بطولة الدوري بيراميدز بنتيجة 3-0 وبالتالي فإن ظهرو بيسيرو أمام الأهلي سيترك إنطباعا كبيرا في ذاكرة الجماهير.

حال تحقيق الفوز سيحصل بيسيرو على دعم الجماهير بقوة وسط تخبطات النتائج الفترة الأخيرة وبالتالي فإنه ستكون عامل حفاز لنجاح تجربته الجديدة