قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون بين «الصحة» و«الرياضة».. نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي في المنشآت الرياضية
تعرف على منافسات كأس مصر لرجال اليد
رئيس المجلس الأوروبي: لا مفاوضات موثوقة دون أوكرانيا والاتحاد
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
دعاء ليلة النصف من شعبان للأم.. يرزقها الصحة والعافية ويقضي حوائجها
6 اتهامات.. أمر إحالة 5 مسئولين بـ تعليم سوهاج سربوا الامتحانات
الكشف عن موقف ترامب من احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بسوريا
مفاجآت وأسرار في حلقة زيزو مع صاحبة السعادة
روسيا: نرحب بـ ترامب لحضور احتفالات عيد النصر في موسكو
الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي
أبرزها القمة.. 3 أزمات في انتظار بيسيرو مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرزها القمة.. 3 أزمات في انتظار بيسيرو مع الزمالك

بيسيرو
بيسيرو
عبدالله هشام

يقترب البرتغالي جوزيه بيسيرو من تدريب نادي الزمالك خلفا لـ جروس قبل مباراة القمة المرتقبة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي في بطولة الدوري.

ويستعد نادي الزمالك الليلة للإعلان عن التعاقد مع بيسيرو بشكل رسمي عقب التوصل لإتفاق نهائي مع جروس حول فسخ التعاقد.

وينتظر بيسيرو الكثير من العمل داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حيث يعاني الفريق على كافة المستويات فضلا عن المستوى المالي.

أزمات في انتظار بيسيرو

 

يعد واحد من الأسباب الأساسية لرحيل جروس عن نادي الزمالك هو شيكابالا الذي ابتعد عن التدريبات في الفترة الأخيرة لعدم وجوده في حسابات المدير الفني.

وبالتالي فإن بيسيرو سيصطدم بشيكابالا في بداية مشواره مع الزمالك ومن الممكن أن يدخله لحساباته خلال الفترة المقبلة حتى لو للمشاركة في الدقائق الأخيرة.

فضلا عن موقف أحمد فتوح الغير معروف حاليا داخل نادي الزمالك خصوصا إنه عانى الفترة الأخيرة من عدد كبير من الأزمات كانت ستعصف بمشواره الكروي.

غيابات اللقاء الأول

يعاني نادي الزمالك حاليا من فقدان عناصر أساسية في تشكيل الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام بتروجيت الذي يعد البروفة الأخيرة للفريق قبل لقاء القمة.

ويغيب عن مباراة بتروجيت 5 لاعبين من القوام الأساسى وهم محمد عواد، مصطفى شلبي، محمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو 

كما يغيب محمود جهاد الذى تعرض للطرد في نفس اللقاء بجانب غياب ناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات.

ويعد الظهور الأول لبيسيرو حال إعلانه الليلة كمدير فني لنادي الزمالك محفوف بالمخاطر لعدم معرفته بكافة لاعبي الفريق الجدد وطريقة لعب الفريق.

قمة الدوري وتألق الأهلي

يعيش النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أياما سعيدا بعد موسم إنتقال مميز نجح خلاله في ضم عدد من العناصر المميزة التي أسعدت الجماهير في أول ظهور لها.

وعلى النقيد، الزمالك يعاني فنيا ومنى بخسارة كبيرة أمام منافسه المباشر في بطولة الدوري بيراميدز بنتيجة 3-0 وبالتالي فإن ظهرو بيسيرو أمام الأهلي سيترك إنطباعا كبيرا في ذاكرة الجماهير.

حال تحقيق الفوز سيحصل بيسيرو على دعم الجماهير بقوة وسط تخبطات النتائج الفترة الأخيرة وبالتالي فإنه ستكون عامل حفاز لنجاح تجربته الجديدة

الزمالك نادي الزمالك بيسيرو مدرب الزمالك الجديد أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

عمرو أديب

عمرو أديب : باخد 2.5 مليون دولار بالعام ومهنة الإعلام مش سهله .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي

لدينا مخزون من السلع 6 أشهر.. رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين قبل رمضان

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

ترشيحاتنا

محاشي مشكلة

طعم لذيذ .. طريقة عمل صينية محاشي مشكلة

العيش السوري

طريقة عمل العيش السوري في 5 دقائق

عيد الحب

بأقل التكاليف.. أفكار الديكور للاحتفال بعيد الحب في المنزل

بالصور

الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري

الاهلي
الاهلي
الاهلي

إخماد نيران حريق هائل بورشة سيارات بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة.. صور

حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة

«ابدأ مشروعك».. ورشة عمل تنظمها مكتبة الإسكندرية

بوستر الورشة
بوستر الورشة
بوستر الورشة

جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن الإخلاء الطارئ بكلية التربية الرياضية للبنين

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد