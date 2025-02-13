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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصدقاء حمو بيكا يزفونه بعد خروجه من السجن

حمو بيكا
حمو بيكا
فن وثقافة

استقبل أصدقاء مطرب المهرجانات حمو بيكا، خروجه من السجن بـ"زفة خاصة" بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين.


غادر مطرب المهرجانات حمو بيكا، محبسه بعد انتهاء فترة عقوبته في القضية المتعلقة بإقامة حفل دون ترخيص بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة تمهيدًا للإفراج عنه، وذلك بعد قضائه شهرين خلف القضبان، تنفيذًا لحكم قضائي صدر ضده.

تفاصيل القضية وأحكام الحبس

تعود وقائع القضية إلى عام 2018، عندما أقام "محمد .م.م.م."، المعروف فنيًا بحمو بيكا، حفلًا غنائيًا تحت اسم "وش غضب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ما دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تحرير محضر ضده، ليصدر لاحقًا حكم بحبسه شهرين.

وشملت القضية رقم 38209 لسنة 2018، بالإضافة إلى قضية أخرى تحمل الرقم 3995 لسنة 2019، حيث وُجهت إليه تهمة عرض وإذاعة مصنف موسيقي دون تصريح رسمي، وفي أبريل 2019، تم تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، إلا أن القضية ظلت متداولة في المحاكم حتى تأييد الحكم النهائي بحقه.

حمو بيكا المطرب حمو بيكا خروج حمو بيكا

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