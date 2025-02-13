CNN : سفينة تحمل مواد كيميائية ترسو خارج ميناء بندر عباس الإيراني

أفادت سي ان ان بأن سفينة تحمل مواد كيميائية مصنعة بالصين ويمكن أن تكون مكونا رئيسيا في وقود الصواريخ ترسو خارج ميناء بندر عباس الإيراني.



وذكرت الـ “ سي ان ان ” أن السفينة التي وصلت ميناء بندر عباس غادرت الصين قبل نحو 3 أسابيع وتحمل مع سفينة أخرى ألف طن من المواد الكيميائية.



وأشارت كذلك الي ان المادة الكيميائية المحملة بالسفينة التي وصلت ميناء بندر عباس تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب الذي تعمل به الصواريخ التقليدية الإيرانية متوسطة المدى.

وكانت القوات الحكومية اليمنية في وقت سابق من اليوم اعلنت ضبط زورق يحمل أسمدة اليوريا قادما من إيران بالبحر الأحمر، مشيرة الي ان طاقم الزورق بحري تكون من 9 إيرانيين و3 باكستانيين.

وفي سياق أخر ، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025م، من انتزاع 714 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 30 لغمًا مضادًا للدبابات، و684 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 168 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات، وفي محافظة لحج نزع 27 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.