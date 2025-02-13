محافظ السويس: إرسال قافلة إغاثة ومساعدات لصالح الشعب الفلسطيني

تابع محافظ السويس، طارق حامد الشاذلي، بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين ضمن قافلة الإغاثة والمساعدات التي تطلقها المحافظة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وكلف المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة وصول قافلة الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه القافلة التي تقدمها المحافظة تأتي في إطار الدور المحوري الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم وتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

