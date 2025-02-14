مجدي طلبة: قرار تعيين بيسيرو مدربا للزمالك خطوة موفقة

أشاد مجدي طلبة، محلل برنامج البريمو، بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتخلي عن خدمات المدرب السويسري كريستيان جروس في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة التراجع الملحوظ في نتائج الفريق خلال المرحلة الماضية.

وخلال مداخلة له في البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق على قناة تن، أكد طلبة أن رحيل جروس كان أمرًا متوقعًا منذ فترة، في ظل الأداء غير المقنع الذي قدمه الفريق تحت قيادته، مشيرًا إلى أن تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو خلفًا له يعد اختيارًا موفقًا من قِبل إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح طلبة أن استمرار جروس لم يكن ليخدم مصلحة الزمالك في المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع النتائج وفقدان الفريق للعديد من النقاط في المسابقات المختلفة، مما أدى إلى تزايد الضغوط على الإدارة لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله. وأضاف أن جروس لم يتمكن من إيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي واجهها الفريق، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي، ما أثر على الأداء العام للزمالك وجعل التغيير أمرًا ضروريًا.

وأكد طلبة أن إدارة الزمالك لم تتسرع في قرارها، بل درست الوضع جيدًا قبل حسم مصير جروس، مشيرًا إلى أن بيسيرو يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرة واسعة في عالم التدريب، تجعله قادرًا على إحداث الفارق مع الفريق في الفترة القادمة. وأضاف أن المدرب البرتغالي لديه دراية جيدة بالكرة الإفريقية والعربية، وهو ما سيساعده على التأقلم سريعًا مع أجواء الزمالك ومتطلبات المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن التغيير في الجهاز الفني قد يكون له تأثير إيجابي على اللاعبين، حيث يمنحهم دفعة معنوية جديدة وفرصة لإثبات أنفسهم أمام المدرب الجديد، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الفريق بشكل عام. كما أكد أن الزمالك بحاجة إلى الاستقرار الفني في الفترة المقبلة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمنافسة بقوة على كافة البطولات.

وفي ختام حديثه، شدد مجدي طلبة على أن نجاح بيسيرو مع الزمالك سيتوقف على مدى الدعم الذي سيتلقاه من الإدارة والجماهير.