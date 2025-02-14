فاروق جعفر: اللقب مازال في الملعب ..الزمالك قادر

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن فريق الزمالك مازال منافساً على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم من تذبذب نتائج الفريق الأبيض في الجولات الأخيرة.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع نادي الأهلي وبيراميدز واللقب مازال في الملعب".

وتابع:"الزمالك يعاني من أزمة مالية أيضاً تؤثر على الفريق حالياً ويجب حل الأمور سريعا من قبل مجلس الإدارة".