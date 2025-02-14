فوزي: مباراة بتروجت هامة لهذا السبب قبل القمة

أكد علاء فوزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز في مباراتي الإسماعيلي وفاركو كان هاما للغاية من أجل استعادة الثقة ومواصلة المنافسة في بطولة الدوري.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يُعاني من عدة غيابات هامة في مباراة بتروجت المقبلة سواء للإصابة أو الإيقاف بسبب الإنذارات وأتمنى أن يحقق الفريق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل الدخول في مباراة القمة بمعنويات مرتفعة".

وأضاف: "الأهم في المرحلة الماضية كان تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري الممتاز".