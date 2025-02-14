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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكيزة وزعلول وريا وسكينة.. أعمال لمعت في مشوار سهير البابلي

سهير البابلي
سهير البابلي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحة سهير البابلي التي توفيت عام 2021 بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 60 عاما. 

قدمت الراحلة سهير البابلي طوال مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا. 

ولكن مسلسل بكيزة وزغلول الذي قامت ببطولته مع الفنانة إسعاد يونس حقق نجاحا كبيرا، ويعد أبرز الأعمال في مشوارها. 

كما شاركت سهير البابلي في العديد من المسرحيات منها مدرسة المشاغبين، والعالمة باشا، لكن مسرحية ريا وسكينة التي قدمتها برفقة شادية كانت الأنجح والأبرز والأطول عمرا. 

ولدت سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي. 

ظهرت عليها موهبة التمثيل في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.



تزوجت سهير البابلي، خمس مرات في حياتها، كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، وخيرها الناقوري بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، لكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه.

 ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد، وقالت سهير البابلي من قبل إنها قابلته في حفلة وكان شهيرا جدا، مشيرة إلى أنها أحبته لأنه شقيق ليلى مراد.

وأضافت أن منير مراد اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل شقيقته، وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

 

ارتبطت بعد ذلك من تاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفاه الله لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل الكبير أحمد خليل.

ريا وسكينة بكيزة وزغلول سهير البابلي

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