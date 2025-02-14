عمرو الحديدي: جروس لم يكن مقعنا للاعبي الزمالك

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزيه بيسيرو وإعلان الرحيل عن المدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "جروس لم يكن مقعنًا لجماهير الزمالك ولاعبيه أيضًا، هناك لاعب في الزمالك قال لشيكابالا عقب نهاية مران.. هل التدريب انتهى بالفعل أم هذا تسخين".

وأضاف: "بيسيرو ليس مدرب جديد على الكرة المصرية حيث قام بتدريب النادي الأهلي من قبل، كما أنه قدم بطولة أمم إفريقيا ممتازة مع منتخب نيجيريا".

وأكمل: "أشكر كابتن محمود الخطيب على مشروع ستاد الأهلي والمتحف لأن ما يفعله في النادي مميز".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز يسير بشعار "الغالب مستمر" ويلعب كل مباراة على الفوز وحصد الثلاث نقاط، مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري لن تكون سهلة".