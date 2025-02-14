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الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الاشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات محافظي "الايفاد" في روما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الاشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات محافظي "الايفاد" في روما

المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد
شيماء مجدي

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي، خلال فعاليات اليوم الأخير لاجتماعات الدورة ال48 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".


وأشار الصياد في مداخلته الى التجربة المصرية في هذا الخصوص والتي ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة اعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الافريقية وامريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الانشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة منها ما هو لمدة اسبوعين الي ٦ اشهر وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.

وأضاف أن المشروعات التي قام الايفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الاثر الايجابي على مساعدة مصر في هذا الخصوص وبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزراعين في المناطق النائية والهشة في محافظات مصر المختلفة، كما اشار الى ان مصر حديثا قامت بتوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الاغذيه والزراعة الفاو.

وردا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح الصياد باهمية انشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على ان يقوم الايفاد بتوفير التمويل اللازم لها واشار إلى ان الدولة المصرية على استعداد للتعاون مع الايفاد في هذا الامر .


وفي نهاية المداخلة قدم الصياد الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد على ما يقدمه من جهود لدعم الدول الاعضاء.

جدير بالذكر انه نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير شارك  في الدورة الثامنة والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد بالعاصمة الايطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري يرافقه د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
 

الزراعة التعاون الثلاثي دول الجنوب استصلاح الأراضي

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