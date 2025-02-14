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نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"

اليوتيوبر نور ستارز وكريم الشريف
اليوتيوبر نور ستارز وكريم الشريف
شروق سلامة

بكلمة واحدة، “كن”، أشعلت اليوتيوبر نور ستارز السوشيال ميديا بعد إعلان كتب كتابها على كريم الشريف، في مفاجأة لمتابعيها الذين كانوا يترقبون تفاصيل خاصة بعد تشويقها لهم عبر إنستغرام ليلة أمس.

شاركت نور متابعيها بعدة ستوريهات على إنستغرام تحمل تلميحات حول حدث مهم في حياتها، قائلة:
“من فترة عملت شي وحابة أشارككم تفاصيله.”

وبعد ساعات، كشفت أن هذا الحدث هو كتب كتابها على خطيبها كريم الشريف، حيث نشرت فيديو من الحفل، وعلّقت عليه قائلة:
“وانعقد العهد بين قلبي وقلبه.. كُن.”

من جهته، شارك كريم صورًا من الحفل، مكتفيًا بالتعليق بنفس الكلمة: “كن”، في إشارة إلى ارتباطهما رسميًا.

بنين ستارز 

أما بنين ستارز، شقيقة العروس، فقد وثّقت اللحظات العفوية من الحفل عبر إنستغرام، ونشرت فيديو يجمعها بنور، وعلّقت:
“أخت العروس والعروس جاهزين.”

كما شاركت عدة لقطات من الحفل، من بينها لحظة قيام كريم بإطعام نور، بالإضافة إلى اللقطة التي كُتب فيها “كن”، والتي استخدمتها نور في تشويق الجمهور قبل الإعلان عن الحدث السعيد.

اليوتيوبر نور ستارز إنستغرام كريم الشريف

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