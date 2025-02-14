شريف رمزي: أحببت كل بطلات أعمالي الفنية

كشف الفنان شريف رمزي عن تأثير الأدوار الرومانسية على مشاعر الفنانين، موضحًا أن التوحد مع الشخصية قد يدفع الممثل إلى الشعور بحبه لبطلة العمل خلال التصوير.

وخلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”، أمس الخميس، تحدث عن هذه الحالة قائلاً: “أحيانًا الممثل بيكون متلخبط، مش عارف هو بيحب البطلة دي لأنه المفروض يحبها في الفيلم ولا فعلاً حبيها بجد؟ بيكون في اختلاط للمشاعر لحد ما الفيلم يخلص وكل واحد يرجع لحياته الطبيعية”.

وأضاف: “أي ممثل بيشتغل في فيلم فيه قصة حب، بيعيشها بجد أثناء التصوير.. وأنا حبيت كل البطلات اللي اشتغلت معاهم، سواء كان حبًا حقيقيًا أو إحساسًا لحظيًا أثناء العمل”.

آخر أعمال شريف رمزي

يُذكر أن آخر أعمال شريف رمزي كان مسلسل “نور خالد وولده خالد نور”، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، ودنيا سامي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد أمين.

الحسد

كشف شريف رمزي عن معاناته مع السوشيال ميديا وتأثيرها على حياته، خاصة فيما يخص أولاده.

وتحدث شريف رمزي عن تعامله مع السوشيال ميديا في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم، قائلا:" إحنا في مؤامرة كونية غير عادية بسبب سيطرة هذا العالم على حياتنا، السوشيال ميديا فككت الأسرة وأنا كأب أعيش في حرب لكي أبعد أولادي عن هذه الشاشات، والأبناء تفتحت عيونهم على أمور صعبة للغاية، الإنسان للأسف أصبح فريسة سهلة لهذا العالم".

وأشار شريف رمزي إلى أنه أصبح يؤمن بتأثير الحسد على حياته خاصة بعد نشره صورا مع زوجته وأولاده فيحدث له أزمة بعدها، قائلا: «كنت في البداية لا أؤمن بالحسد إذا نشرت صورة مثلا، ولكن مع الوقت وجدت أننا كل ما نعمل حاجة نظهر فيها سعداء يحدث لنا مشكلة، وفيه ناس للأسف عندما ترى السعادة عند الآخرين تمرض وتتمنى زواله عند هذا الشخص، ومفيش حد سعيد طوال العمر وأنا من أكثر الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات من وفاة شقيقي وتحملت مسؤوليات رهيبة بعد وفاة والدي وتحملت أزمات عائلتي، ولكن عمري ما أظهرت هذا الجانب للناس".