أوقاف الدقهلية: افتتاح عدد من المساجد بقرى المحافظة

افتتحت أوقاف الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد حسين مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالدقهلية عددا من المساجد بالمحافظة.

شملت الافتتاحات إحلال وتجديد مسجد: أبو عيد، عزبة أبو عيد، قرية الحاكمية – مركز ميت غمر؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية الشركة (2) – مركز دكرنس؛ ومسجد: الكمالي، قرية الكمالي – مركز الستاموني؛ وصيانة مسجد: التوحيد، قرية التل – مركز دكرنس.

وقام مديرو الإدارات التي بها هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة .

وشملت القافلة الدعوية لمدينة المنزلة أداء خطبة الجمعة ومقرأة الأئمة وأكد المشاركون في القافلة الدعوية في خطبة الجمعة على أهمية بث روح الأمل والتفاؤل من خلال تحويل القبلة التي كانت استجابة من الله لنبيه، مؤكدين على أهمية الالتفاف والوحدة والحفاظ على الأوطان وأيضا تم تنظيم قافلة دعوية للواعظات لمدينة أجا .

