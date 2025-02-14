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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة جذابة.. ليلى علوي تحتفل بعيد الحب

ليلي علوي
ليلي علوي
يمنى عبد الظاهر

نشرت الفنانة ليلي علوي صور لها  احتفالا بعيد الحب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت ليلى على الصوره:"كل عيد حب وكل اللي بنحبهم بخير ".


 

فيلم المستريحة

وفيلم المستريحة يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب،ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعدوالي، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم المستريحة

وتدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسةثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

وسيطرت حالة من الكوميديا على البرومو الرسمى الذى تم طرحه للفيلم تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل حيث ظهر فيهليلى علوى سيدة أعمال ونصابة وقامت بالسخرية من نفسها لتقول مين “ليلى علوى دى أحلى منى ” كما جاء علىلسان أبطال الفيلم ذكر بعض أعمالها مثل “يا مهلبية يا” و"قبضة الهلالى" واغنيتها الشهيرة فى الفيلم “أمبو لا”.

اخبار الفن فيلم المستريحة ليلي علوي قبضة الهلالي امبو لا

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