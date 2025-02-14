قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو بالحزب الديمقراطي: الحراك السياسي في أمريكا يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
حماس: نتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأسبوع المقبل
حماس: نتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة الأسبوع المقبل
الخطيب يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل بحفل تدشين استاد الأهلي
شرطة الاحتلال تعتقل ناشطة إسرائيلية مناهضة للاستيطان
يفرج عنهم غدا .. ننشر أسماء 36 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد
مبروك عطية : ليلة نص شعبان زي ليلة ٢٣ شعبان.. الدين مش مواسم
سر غياب هاني أبو ريدة عن حفل ستاد الأهلي الجديد
طليق والدتها اتفق مع واحدة منقبة | اختطاف طفلة في الحوامدية
بكاء زوجة محمود الخطيب في حفل استاد الأهلي .. صور
تحقيقات في استوديو تصوير سينمائي غير مرخص بالجيزة
برلماني: مصر توفر 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة اعتزال سهير البابلي واللحظات الأخيرة في حياتها

سهير البابلي
سهير البابلي
قسم الفن

تحل اليوم الجمعة 14 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة سهير البابلي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحلت في 21 نوفمبر 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

ولدت سهير البابلي، في محافظة دمياط، وظهرت موهبتها في سن مبكرة، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت ذاته، ما أتاح لها تنمية قدراتها التمثيلية والغنائية.

سهير البابلي ومشوارها

بدأت سهير البابلي، مسيرتها الفنية في الخمسينيات، وسرعان ما لفتت الأنظار بأدائها المتقن وخفة ظلها الفريدة، وقدمت أعمالًا مسرحية خالدة، أشهرها مسرحية "ريا وسكينة" مع شادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير، حيث أبدعت في تجسيد شخصية "سكينة" بأسلوب كوميدي ساخر لا يُنسى. كما تألقت في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في دور المعلمة عفت عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز أدوارها الكوميدية.

وفي السينما، فقدمت سهير البابلي، العديد من الأعمال الناجحة، مثل: (العميل 13، الشاهد الوحيد، وحدوتة مصرية مع المخرج يوسف شاهين)؛ وفي التلفزيون قدمت مسلسلات بارزة، مثل: (بكيزة وزغلول، الذي تحول إلى فيلم بعد نجاحه الكبير، وقلب حبيبة).

سهير البابلي والاعتزال

عرفت سهير البابلي بمواقفها الجريئة والصريحة، وقررت اعتزال الفن في منتصف التسعينيات بعد ارتدائها الحجاب، لكنها عادت لاحقًا بأدوار محدودة تناسب قناعاتها، مثل مسلسل «قلب حبيبة»، وكانت تربطها علاقة قوية بالفنانة شادية، حيث شكلت معها ثنائيًا فنيًا وإنسانيًا مميزًا. 

أثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في مفاجأة لجمهورها، وبعد أن تركت المسرحية قرر المخرج ​جلال الشرقاوي أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذًا للموقف.

وقالت سهير البابلي وقتها إنها عندما قررت الاعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضائه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتدائه عام 1997، وتردد أن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذين كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات ولكن بعد الاعتزال بسنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل "قلب حبيبة".

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الاعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر ما بتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".

وفاة سهير البابلي

توفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، عن عمر يناهز 84 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.


سهير البابلي واللحظات الأخيرة

قال الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة - زوج ابنة سهير البابلي - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنانة الراحلة وقت مرضها وتعرضها للغيبوبة، كانوا يقرأون أمامها القرآن الكريم وبردة المديح النبوي للإمام البصيري، فكانت تفرح ووجهها ينير.

 

الفنانة سهير البابلي ذكرى سهير البابلي سهير البابلي اعمال سهير البابلي اخبار سهير البابلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

فيفا

فيفا يضع اتحاد الكرة في مأزق بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

فرصة للشباب| وزارة الرياضة تطرح وظائف جديدة.. تعرف عليها

فرصة للشباب| وزارة الرياضة تطرح وظائف جديدة.. تعرف عليها

تدريب العاملين بوزارة السياحة والآثار

استكمال تدريب 150 من العاملين بـ السياحة والآثار والهيئات التابعة

وزير الطيران في قمة الحكومات

وزير الطيران يشارك في القمة العالمية للحكومات في دبي

بالصور

هل يجب غسل التونة قبل تناولها ؟ احذر من هذا النوع

هل يجب غسل التونة قبل تناولها ؟
هل يجب غسل التونة قبل تناولها ؟
هل يجب غسل التونة قبل تناولها ؟

إطلالة شبابية.. نادية الجندي تحتفل بـ عيد الحب بجلسة تصوير جديدة

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

مهم للنساء.. فوائد الذرة المسلوقة لا يمكن حصرها

فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء
فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء
فوائد تناول الذرة المسلوقة للنساء

بالفيديو .. وصول جثمان سيد السبكي لأداء صلاة الجنازة

جنازة سيد السبكي
جنازة سيد السبكي
جنازة سيد السبكي

فيديو

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

حميد الشاعري

الجوازة السادسة.. حميد الشاعري يحسم الجدل حول أحدث زيجاته

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا يقضي عيد الحب مع زوجته بعد الخروج من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد