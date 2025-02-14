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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفينة OLYMPOS SEAWAYS تغادر ميناء دمياط بعد تفريغ حمولتها

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39868 طن تشمل : 19161 طن يوريا و 6800 طن أسمنت و 1108 طن حديد و 4541 طن ملح خام و معبأ و 908 طن نترات نشادر و 7350 طن بضائع متنوعة.


كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26000 طن تشمل : 6224 طن حديد و 4640 طن ذرة و 4500 طن سكر و 1173 طن خشب زان و 1578 طن ابلاكاش و 4818 طن قمح و 3067 طن عدس.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1001 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3461 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1066 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43596 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4978 حركة.


وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS   )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 32 حاوية و عدد 19 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1031 طن ، كما قامت بتحميل عدد 29 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 18 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 650 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.

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