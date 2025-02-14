بإطلالة جذابة.. وئام مجدي تحتفل بعيد الحب

نشرت الفنانة وئام مجدي صورة لها احتفالا بعيد الحب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت وئام مجدي على الصورة" هابي فلانتين داي".

يذكر أن وئام مجدي تشارك في مسلسل الكابتن و الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والعمل من من انتاج المنتج كريم أبو ذكري، يشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان سامي مغاوري، ، ميمي جمال ،وئام مجدي و مجموعة كبيرة من النجوم