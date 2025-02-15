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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء في جوف الليل.. كلمات مستجابة يحبها الله

أفضل دعاء في جوف الليل
أفضل دعاء في جوف الليل
محمد شحتة

ترديد أفضل دعاء في جوف الليل، ويرجو من الله تعالى العفو والسلامة والرزق الحلال المبارك فيه، لذا ينبغي على المسلم أن يكثر من ترديده لينعم برضا الله تعالى وينال جزاءه الحسن.

أفضل دعاء في جوف الليل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ الْمُشَفَّعِ طَه، أَصْفَى النُّفُوسِ وَأَزْكَاهَا ، وَأَطْهَرِ الْقُلُوبِ وَأَصْفَاهَا ، صَلاةً لاتَتَنَاهى وَلايُبْلَغُ مَدَاهَا ، فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُوحُ الأَكْوَانِ وَسِرُّ بَقَاهَا، وَحَيَاةُ الأَرْوَاحِ وَغِذَاهَا ، وَعَرُوسُ الْقِيَامَةِ وَكَاشِفُ بَلْوَاهَا ، مَنْ بَيَّنَ لِلْخَلْقِ هُدَاهَا وَأَزَالَ عَنْهَا عَنَاهَا ، صَلاةً تُجَلِّي لَنَا الْحَقَائِقَ حَتَّى نَرَاهَا ، صَلِّ عَلَيْهِ يَارَبَّنَا مَاتَجَلَّتِ الشَّمْسُ وُضُحَاهَا واللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهِا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا  ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَاَ ، بِجَاهِ النَبيِّ الْعَظِيم خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَحْلاهَا ، وَأَفْضَلِهَا مَنْزِلَةً وَأَعْلاهَا ، وَأَحْسَنِهَا رُتْبَةً وَأَبْهَاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلاةً لايُدْرَكُ فَحْوَاهَا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

اللهم يا سامع كل صوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ويا من لا يشغله شيء عن شيء، هب لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، في مشارق الأرض ومغاربها، فرجًا من عندك عاجلًا. بحق لا إله إلا الله، سيدنا محمدٍ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

الدعاء المستجاب في جوف الليل

يا رب، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فاستجب دعاءنا.  
يا رب، كما وفّقتني لدعائك - ولا مُوفِّقَ إلا أنت - فاستجب كما وعدتنا، فإنك لا تُخلف الميعاد ولا تخلف الوعد.  
يا رب، سبحانك، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، سبحانك، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، سبحانك، هذا حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا لا يخفى عليك، وعلمك بحالنا يُغني عن سؤالنا، فاستجب دعاءنا، واصرف عنّا السوء بما شئت، وكيف شئت، وأنّى شئت.  
اللهم يا رب العالمين، استجب دعاءنا، ولا تردنا خائبين.  

اللهم اهدنا بهدايتك، وارحمنا برحمتك، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكفران إلى الشكر، ومن الضيق إلى السعة، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاءً لهمّنا وحزننا، واجعله حجةً لنا، ولا تجعله حجةً علينا، وعلّمنا منه ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علمًا.

دعاء قيام الليل

وقد ورد في دعاء قيام الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ".

كما ورغب القرآن الكريم على طاعة الليل وقيامه ولو بسجدة واحدة فقال جل وعلا:" وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"، وقال المولى سبحانه وتعالى:"وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ".

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