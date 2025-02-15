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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 ساعة من الدراما في سوهاج.. محاولات انتحـ ار وطلقات نارية ومشاجرات دامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية عدة أحداث بارزة، تضمنت حالات عنف ومحاولات انتحار وإصابات نتيجة مشاجرات متفرقة.

ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بالحرق بسبب سوء حالتها النفسية

استقبل مستشفى سوهاج العام المدعوة ميرفت ح. أ. ح.، 35 عامًا، ربة منزل، مصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم، ومقيمة بمركز سوهاج.

ووفقًا لأقوال كل من زوجها أحمد ش. ر. ح، 41 عامًا، مدرس، وشقيقها محمد ح. أ. ح، 27 عامًا، عامل، فقد أقدمت المصابة على سكب مادة معجلة "سولار" على نفسها وإشعال النيران، مما أدى إلى إصابتها، وذلك نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة.

وأكد أقاربها عدم اتهام أحد بالتسبب في الحادث، ونفوا وجود شبهة جنائية.

إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة في طما

أصيب المدعو إبراهيم أ. أ. ح.، 37 عامًا، عامل، بطلق ناري في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي، حيث اتهم جاره الحسيني ه. أ. أ.، 45 عامًا، سائق، بالتعدي عليه وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته، بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

مشاجرة دامية في جرجا تسفر عن إصابات خطيرة

شهد قسم شرطة جرجا مشاجرة عنيفة بين طرفين، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الطرف الأول:

  1. عرفات ع. أ. أ.، 35 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر.
  2. عبد الله ن. ع. أ.، 17 عامًا، طالب، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباة كسر بالجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

الطرف الثاني:

  1. حمادة ي. س. ب.، 30 عامًا، عامل، مصاب بكدمة في المرفق الأيمن وجرح بالرأس.
  2. ناجي ي. س. ب.، 35 عامًا، عامل، مصاب بجرح في اليد اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى جرجا العام.

وبعد ضبط الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، وإحداث الإصابات المذكورة، نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تراشق بالحجارة والطوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع الوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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