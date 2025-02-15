مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

يلعب عدد من صناع مسلسلات رمضان 2025، على تيمة الانتقام، وهي تيمة فنية رابحة تضمن النجاح لدى الجمهور، فأظهرت الملامح الأولى لأحداث بعد من المسلسلات، تناول الأحداث لهذه التيمة.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي أبرز الأعمال المسلسلات التي تنتمي إلى تيمة الانتقام في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل حكيم باشا

تضمن برومو مسلسل حكيم باشا لـ الفنان مصطفى شعبان، مشاهد خاطفة تشوق المشاهد للأحداث، مثل توعد بقتل حكيم (مصطفى شعبان) الذي يعمل بتجارة الآثار.

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل إش إش

وتدخل مي عمر، داشرة الانتقام هذا العام بمسلسل إش إش، بعد نجاحها في نفس التيمة العام الماضي بمسلسل نعمة الأفوكاتو، فتدخل «الراقصة إش إش» في صراعات مع المعلم رجب الجرتلي (ماجد المصري) الذي ينتحل شخصية أخرى بسبب غير معروف، فيصبح زواجه من إش إش مزورًا.

كما تقع إش إش، في صرعات مع عبد العاطي (إيهاب فهمي) بعدما يحاول اغتصابها ضمن الأحداث، ويحاول اقناعها بالعمل في شقة مشبوهة.

مسلسل إش إش من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم مي عمر و هالة صدقي وانتصار وماجد المصري وشيماء سيف ودينا .

تدور أحداث مسلسل إش إش في إطار شعبي حول عالم الراقصات، حيث تعمل إش إش كراقصة شعبية، إلى أن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل إش إش من إخراج محمد سامي، ويتعاون فيه مع مي عمر بعد أن قدمًا سويًا عددا من الأعمال، ومنها لؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وتصبح علي خير، ونسل الأغراب، والأسطورة، وحكاية حياة.

بوستر مسلسل إش إش

مسلسل فهد البطل

أما مسلسل فهد البطل لـ الفنان أحمد العوضي، فيتناول تيمة الانتقام، في الدراما من خلال شخصية «فهد البطل» الذي يقضي عقوبة السجن دفاعًا عن شرف شقيقته بعد تعرضها للتحرش، وداخل سجنه يبدأ التخطيط لرحلة الانتقام، وتتصاعد الأحداث بعد مقتل والده على يد شقيقه، الذي يسعى للاستحواذ على العمودية.

وخلال البرومو تذهب الفنانة ميرنا نور الدين، للابلاغ عن زوجها فهد البطل (أحمد العوضي) وتتهمه بقتل والدها، ثم يتم سجنه، وتظهر مشاهد أخرى وهو يعمل نجارا.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بوستر مسلسل فهد البطل

مسلسل وتقابل حبيب

يأتي مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز، ضمن مسلسلات تيمة الأنتقام، فتتعرض الشخصية التي تلعبها «ياسمين» للخيانة من زوجها بعد اكتشافها أنه متزوج من أخرى، فتسعى خلال الأحداث للانتقام منه.

وتضمن برومو مسلسل وتقابل حبيب، عدة لقطات تشويقية من أحداث مسلسل وتقابل حبيب، تضمن إبراز خطوط درامية في الأحداث مثل الخيانة والسعي نحو الانتقام.

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.