قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل فهمي: إسرائيل لن تهدد السلام مع مصر لأنه جزء من مستقبلها
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟
مسلسلات رمضان 2025.. تعرف علىي القنوات العارضة لـ حكيم باشا
بقرار ترامب.. عاصفة الرسوم الجمركية تضرب السيارات المستوردة
ميدو يكشف مستجدات صفقات الزمالك وأحسن لاعب في الفريق
جثمان جديد.. العثور على الضحية الثالث لـ سفاح المعمورة بالإسكندرية
محمد كامل: التصميم الفريد لاستاد الأهلي يجعله من أجمل ملاعب الأندية في العالم
أحرف ما أنجبت مصر.. الغندور يوجه رسالة للخطيب بعد الإعلان عن حالته الصحية
حنان مطاوع: فكرة صفحة بيضا مثيرة..والمسلسل يناقش مافيا الأدوية واغتيال العلماء
جيريمي ثوم: الأهلي قدم أفضل استقبال لنسخة كأس العالم
يصطاد السمك من بحر غزة.. شاهد فيديو لرهينة إسرائيلي قبل تحريره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار كفر الشيخ| انطلاق معرض أهلا رمضان بدسوق .. ومصرع موظف بالمعاش وطالب في حادثين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة، ومن بين هذه الأخبار ما يلي: 

مصرع طالب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه وأصيب 5 آخرون في كفر الشيخ؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بالقرب من كوبري العساكر على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ».

افتتاح 8 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 8 مساجد بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف" وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد المساجد.

لتسرب الغاز.. مصرع موظف بالمعاش وإصابة أسرته بالاختناق في كفر الشيخ

لقي موظف بالمعاش مصرعه وأصيبت زوجته ونجليهما في كفر الشيخ، اليوم، إثر حدوث تسرب غاز من أسطوانة الغاز الخاصة بالسخان.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد استقبال مستشفى فوة المركزي «أ.ا» 65 سنة بالمعاش، متوفى، وإصابة زوجته «ا.ح» 63 سنة، ربة منزل، ونجليهما السيد 38 سنة، حسن 25 سنة، بضيق بالتنفس واضطراب بدرجة الوعي ، ادعاء تسرب غاز.

تخفيضات 35%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بدسوق | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأسرة والطفولة بمركز دسوق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أهلاً رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خالفوا التعليمات.. تطور بتحقيقات تصادم طائرتين فوق واشنطن

صورة أرشيفية

بسبب ترامب.. فرق الاستجابة للكوارث في أمريكا خارج الخدمة

صورة أرشيفية

الأردن: نعمل على خطة عربية لإعادة إعمار غزة

بالصور

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية عيد ميلادها والفالنتين

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب

روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد