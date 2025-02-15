أخبار كفر الشيخ| انطلاق معرض أهلا رمضان بدسوق .. ومصرع موظف بالمعاش وطالب في حادثين

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة، ومن بين هذه الأخبار ما يلي:

مصرع طالب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه وأصيب 5 آخرون في كفر الشيخ؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بالقرب من كوبري العساكر على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ».

افتتاح 8 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 8 مساجد بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف" وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد المساجد.

لتسرب الغاز.. مصرع موظف بالمعاش وإصابة أسرته بالاختناق في كفر الشيخ

لقي موظف بالمعاش مصرعه وأصيبت زوجته ونجليهما في كفر الشيخ، اليوم، إثر حدوث تسرب غاز من أسطوانة الغاز الخاصة بالسخان.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد استقبال مستشفى فوة المركزي «أ.ا» 65 سنة بالمعاش، متوفى، وإصابة زوجته «ا.ح» 63 سنة، ربة منزل، ونجليهما السيد 38 سنة، حسن 25 سنة، بضيق بالتنفس واضطراب بدرجة الوعي ، ادعاء تسرب غاز.

تخفيضات 35%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بدسوق | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأسرة والطفولة بمركز دسوق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.