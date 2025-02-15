خلال جولته فى مغاغة.. محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركز خدمة المواطنين

في إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمات الإلكترونية وتلبية احتياجات المواطنين، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي في مركز مغاغة لمتابعة سير العمل وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية داخل المراكز التكنولوجية وتحويلها إلى منصة متكاملة تسهل إجراء المعاملات الحكومية وتضمن أعلى درجات الأمان والشفافية.

وأثناء الجولة الميدانية، تفاعل المحافظ مع الفرق الفنية والإدارية بالمركز، حيث تم استعراض نظم إدارة المعاملات الإلكترونية والبنية التحتية التقنية، والاطمئنان على سلامة البيانات والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وأكد على ضرورة استمرار تطوير المنصة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين.

وأوضح اللواء كدوانى ان الدولة تسعى إلى تعزيز تجربة المواطن في الحصول على خدماته الحكومية بكل يسر وسهولة من خلال تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الإدارية وتحقيق الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات وذلك لدعم مسيرة التنمية المستدامة .