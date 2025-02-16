حقيقة انفصال كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري.. بين النفي والتقارير المتضاربة

بعد أسابيع من الجدل حول تصرفات كاني ويست الغريبة، وتداول تقارير إعلامية تؤكد انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري، خرج المتحدث باسم الثنائي لينفي شائعات الطلاق، مؤكدًا أنهما يستعدان للاحتفال بعيد الحب معًا في لوس أنجلوس.

تقارير متضاربة حول الطلاق

ورغم هذا النفي، كشف موقع TMZ أن الزوجين بدآ بالفعل إجراءات قانونية للانفصال، بينما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن سينسوري وافقت على تسوية مالية بقيمة 5 ملايين دولار.

جاءت هذه التقارير بعد أيام فقط من ظهور كانييه وسينسوري بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء في حفل غرامي 2025، حيث أثارت ملابس سينسوري الجريئة تساؤلات حول ما إذا كان ويست يفرض عليها هذا النوع من الإطلالات، خاصة بعد منشوراته المثيرة للجدل على منصة X، التي كتب فيها: “أنا لا أجبرها على شيء، لكنها بالتأكيد لم تكن لتفعل ذلك دون موافقتي.”

إغلاق حسابات كاني ويست وYeezy

وسط هذه الضجة، اختفى حساب ويست من منصة X، ولم يُعرف ما إذا كان قد تم إغلاقه من قِبل المنصة أو قام بذلك بنفسه. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Shopify بإزالة موقع Yeezy.com لانتهاكه سياساتها، فيما ظهر الموقع لاحقًا برسالة غامضة تقول: “متاجر Yeezy قادمة قريبًا.”

وفقًا لـنيويورك بوست، قررت سينسوري إنهاء العلاقة بعد واقعة القميص، حيث أخبرت كانييه أنها لا تريد أن تكون جزءًا من هذا الجدل، واعتبرت أن الأمر تجاوز كل الحدود. وأضاف المصدر أن كانييه مقتنع بأنها ستعود إليه، لكنه تلقى رسالة واضحة بأنها انتهت من كل شيء.