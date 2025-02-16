قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم الأحد 16-2-2025
إعلامي يفضح الشائعات: شيكابالا ليس وراء رحيل جروس عن الزمالك
«محادثات بنّاءة» .. إيران تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان
اشتباه في ذبحة.. المدير التنفيذي للأهلي يكشف كواليس نقل محمود الخطيب إلى المستشفى
تحديات مالية أمام الزمالك.. إعلامي: «ميشلاك» حتى لو هيبطل كورة مش هيسيب حقه
زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل
تحذير أمني | إعدادات في iPhone تعرّض بياناتك للاختراق.. اعرف إزاي تحميها
كنوز خضراء في سيوة.. أكثر من 40 نوعًا من النباتات الطبية والرعوية
دعاء القنوت في صلاة الفجر.. كلمات مستجابة في جوف الليل
أحمد موسى عن هاتريك مرموش: «ابننا بدأ حكايته مع السيتي.. وفخورين بيه»
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية .. فيديو
نفسه يلعب.. تعرف على طلب «الساعي» قبل مواجهة الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة انفصال كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري.. بين النفي والتقارير المتضاربة

كاني ويست
كاني ويست
شروق سلامة

بعد أسابيع من الجدل حول تصرفات كاني ويست الغريبة، وتداول تقارير إعلامية تؤكد انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري، خرج المتحدث باسم الثنائي لينفي شائعات الطلاق، مؤكدًا أنهما يستعدان للاحتفال بعيد الحب معًا في لوس أنجلوس.

تقارير متضاربة حول الطلاق

ورغم هذا النفي، كشف موقع TMZ أن الزوجين بدآ بالفعل إجراءات قانونية للانفصال، بينما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن سينسوري وافقت على تسوية مالية بقيمة 5 ملايين دولار.

جاءت هذه التقارير بعد أيام فقط من ظهور كانييه وسينسوري بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء في حفل غرامي 2025، حيث أثارت ملابس سينسوري الجريئة تساؤلات حول ما إذا كان ويست يفرض عليها هذا النوع من الإطلالات، خاصة بعد منشوراته المثيرة للجدل على منصة X، التي كتب فيها: “أنا لا أجبرها على شيء، لكنها بالتأكيد لم تكن لتفعل ذلك دون موافقتي.”

إغلاق حسابات كاني ويست وYeezy

وسط هذه الضجة، اختفى حساب ويست من منصة X، ولم يُعرف ما إذا كان قد تم إغلاقه من قِبل المنصة أو قام بذلك بنفسه. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Shopify بإزالة موقع Yeezy.com لانتهاكه سياساتها، فيما ظهر الموقع لاحقًا برسالة غامضة تقول: “متاجر Yeezy قادمة قريبًا.”

وفقًا لـنيويورك بوست، قررت سينسوري إنهاء العلاقة بعد واقعة القميص، حيث أخبرت كانييه أنها لا تريد أن تكون جزءًا من هذا الجدل، واعتبرت أن الأمر تجاوز كل الحدود. وأضاف المصدر أن كانييه مقتنع بأنها ستعود إليه، لكنه تلقى رسالة واضحة بأنها انتهت من كل شيء.

كاني ويست بعيد الحب بيانكا سينسوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

صورة من داخل العقار

الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

أخبار الدقهلية| حملة قومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي.. إصابة 6 أشخاص في حادث بطريق جمصة

خلال الافتتاح

تموين الإسماعيلية تنظم ثلاثة معارض "أهلًا رمضان" بالتل الكبير

وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية

مستشفى السادات المركزي ينقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة

بالصور

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد