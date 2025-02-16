بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن التجديد للشناوي.. أعلى راتب وحملة إعلامية

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة "بلص 90"، أن إدارة النادي الأهلي كانت تخطط لتجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، لمدة ثلاث مواسم. ومع ذلك، أشار هشام إلى أن التوقيع الرسمي على العقد لم يتم حتى الآن، وأن الأمور ستتضح بشكل أكبر بعد لقاء الإسماعيلي.

وأضاف “هشام”: "إدارة النادي الأهلي تُبدي حرصًا شديدًا على الاحتفاظ بمحمد الشناوي، نظرًا لدوره الكبير وأهميته القصوى داخل الفريق".

وأوضح أمير هشام أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بإعداد حملة إعلامية خاصة للشناوي، ستُدرج ضمن بنود عقده الجديد. وتشمل هذه الحملة شركات راعية وأخرى خارج إطار الرعاية الرسمية للنادي، مما سيجعل الشناوي صاحب أعلى راتب داخل الفريق، بل ويتجاوز رواتب لاعبي الفئة الأولى بالنادي.

يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على تأمين مستقبل قائده وحارس مرماها الأول، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة.