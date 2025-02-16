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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بميزانية 40 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس فيلم «الكلاب السبعة»

تركي آل الشيخ يشارك صورًا من كواليس فيلم الكلاب السبعة لـ أحمد عز وهنا الزاهد ويعلق
تركي آل الشيخ يشارك صورًا من كواليس فيلم الكلاب السبعة لـ أحمد عز وهنا الزاهد ويعلق

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورًا من كواليس فيلم "The Seven Dogs" (الكلاب السبعة)، الذي يشارك في بطولته النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب هنا الزاهد.

وقد نشر تركي آل الشيخ الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "فيلم The Seven Dogs (الكلاب السبعة) سيكون بإذن الله بصمة مهمة في تاريخ الفن العربي".


 وأضاف: "سيتم تصوير الفيلم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time، وستكونون معنا في 2025 بإذن الله في أضخم إنتاج عربي حتى الآن".

يشارك في الفيلم كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى تارا عماد، وسيد رجب، وناصر القصبي. الفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ، بسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل وبلال، الذين قدما مؤخرًا فيلم "Bad Boys 3". وقد خُصصت للفيلم ميزانية ضخمة بلغت 40 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أضخم الإنتاجات العربية في السنوات الأخيرة.

هنا الزاهد كريم عبدالعزيز أحمد عز Seven Dogs الكلاب السبعة

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