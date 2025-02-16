4 أنواع مختلفة .. أسرع طريقة لعمل المخللات قبل استقبال شهر رمضان

المخللات من الأطباق الجانبية الأساسية على مائدة رمضان، حيث تضيف نكهة مميزة إلى الوجبات.
إليكِ بعض أنواع المخللات الشهيرة وطرق تحضيرها في المنزل:
1. مخلل الخيار
المكونات:
- ½ كيلو خيار صغير الحجم
- 2 كوب ماء
- 2 ملعقة كبيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- 3 فصوص ثوم
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود حب
- ¼ كوب خل أبيض
طريقة التحضير:
- اغسلي الخيار جيدًا واصنعي شقوقًا صغيرة فيه.
- ضعيه في برطمان زجاجي مع الثوم والفلفل الأسود.
- في وعاء، اخلطي الماء، الملح، السكر، والخل، ثم اسكبي المزيج فوق الخيار.
- غطي البرطمان بإحكام واتركيه في مكان بارد لمدة 5 أيام.
2. مخلل الزيتون الأخضر
المكونات:
- ½ كيلو زيتون أخضر
- ½ كوب ملح
- 1 لتر ماء
- 2 فص ثوم
- 1 ليمونة مقطعة شرائح
- 1 فلفل حار (اختياري)
طريقة التحضير:
- انقعي الزيتون في الماء لمدة أسبوع مع تغيير الماء يوميًا.
- ضعيه في برطمان مع الثوم، الليمون، والفلفل الحار.
- أضيفي الماء والملح حتى يُغطى الزيتون تمامًا.
- أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه لمدة 3 أسابيع.
3. مخلل الليمون
المكونات:
- ½ كيلو ليمون صغير
- ¼ كوب ملح
- 1 ملعقة كبيرة كركم
- 3 فصوص ثوم مهروس
- 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
- ½ كوب عصير ليمون
- ½ كوب ماء مغلي
طريقة التحضير:
- اسلقي الليمون لمدة 5 دقائق ثم صفيه واتركيه يبرد.
- اصنعي شقوقًا صغيرة في الليمون واحشيه بالملح، الثوم، والشطة.
- ضعيه في برطمان وأضيفي الكركم، عصير الليمون، والماء المغلي.
- احكمي غلق البرطمان واتركيه لمدة 10 أيام.
4. مخلل الباذنجان
المكونات:
- ½ كيلو باذنجان صغير
- 3 فصوص ثوم مهروس
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون
- ½ كوب خل
- 1 ملعقة كبيرة ملح
طريقة التحضير:
- اسلقي الباذنجان لمدة 5 دقائق ثم صفيه واتركيه يبرد.
- احشيه بخليط الثوم، الكمون، والفلفل الحار.
- ضعيه في برطمان، أضيفي الخل والملح، ثم اسكبي الماء حتى يُغطى بالكامل.
- اتركيه لمدة أسبوع قبل التقديم.
هذه بعض أنواع المخللات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل قبل شهر رمضان، وستضفي لمسة لذيذة على سفرتك.