قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم الجمعة للرزق.. ردده الآن وحتى غروب الشمس
تعديل في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تحقيقات موسعة في قفز طالبة من أعلى سطح منزلها بالعمرانية
أدعية يوم الجمعة المستجابة.. كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة
السكة الحديد تكشف مواعيد كافة القطارات اليوم الجمعة
عيار 21 مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي؟
آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 21-2-2025
لا مجال للحواجز النارية.. نائب ترامب يهدد التحالف الأمريكي الأوروبي
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين
إعادة تدوير مبتكرة لقشر الجريب فروت.. طاقة وأجهزة استشعار وتقليل النفايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفيد ولذيذ.. طرق لتحضير الحليب بالكركم

الحليب بالكركم
الحليب بالكركم
ريهام قدري

قد يبحث الكثير عن طرق لتحضير الحليب بالكركم على طريقة الكافيهات، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة لكن مع بعض اللمسات الخاصة لجعله كريميًا ولذيذًا.

المكونات:

1 كوب حليب (حليب كامل الدسم أو نباتي مثل اللوز أو الشوفان)

½ ملعقة صغيرة كركم مطحون

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة فلفل أسود مطحون (لتعزيز امتصاص الكركم)

½ ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب (اختياري للتحلية)

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة (لنكهة مميزة)

رشة زنجبيل مطحون (اختياري)

رغوة حليب (للتزيين، يمكن صنعها باستخدام مضرب الحليب أو الفرابتشينو)


طريقة التحضير:

1. تسخين الحليب: في قدر صغير، سخّني الحليب على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا ولكن دون أن يغلي.


2. إضافة التوابل: أضيفي الكركم، القرفة، الفلفل الأسود، والزنجبيل، وقلّبي جيدًا.


3. تحلية المشروب: أضيفي العسل أو شراب القيقب، ثم الفانيليا، وقلّبي حتى تمتزج النكهات.


4. خفق الحليب: إذا كان لديك مضرب حليب أو فرابتشينو، استخدميه لصنع رغوة حليب ناعمة.


5. التقديم: صبي الحليب بالكركم في كوب، وأضيفي الرغوة على الوجه.


6. التزيين (اختياري): رشي قليلًا من القرفة على الوجه لمظهر جذاب.

نصائح لمذاق احترافي:

استخدمي حليب الشوفان أو اللوز لنكهة غنية وقوام كريمي.

يمكنك إضافة رشة من جوزة الطيب لمزيد من الدفء في الطعم.

للحصول على رغوة حليب غنية، استخدمي الحليب البارد قبل الخفق.


 

حليب الحليب بالكركم تحضير الحليب بالكركم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

الارصاد

"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة

نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر

مش قيمتك .. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد لهذا السبب

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

ترشيحاتنا

ترامب

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأنظار متجهة صوب غزة.. لكن الضفة تشهد خطرا كبيرا

فلسطين

محلل سياسي: نحتاج إلى عودة مفهوم الأمن القومي العربي

ترامب

القدس للدراسات المستقبلية: إيقاف ترامب بالتصدي لا الاحتواء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد