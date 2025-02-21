مفيد ولذيذ.. طرق لتحضير الحليب بالكركم

قد يبحث الكثير عن طرق لتحضير الحليب بالكركم على طريقة الكافيهات، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة لكن مع بعض اللمسات الخاصة لجعله كريميًا ولذيذًا.

المكونات:

1 كوب حليب (حليب كامل الدسم أو نباتي مثل اللوز أو الشوفان)

½ ملعقة صغيرة كركم مطحون

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة فلفل أسود مطحون (لتعزيز امتصاص الكركم)

½ ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب (اختياري للتحلية)

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة (لنكهة مميزة)

رشة زنجبيل مطحون (اختياري)

رغوة حليب (للتزيين، يمكن صنعها باستخدام مضرب الحليب أو الفرابتشينو)



طريقة التحضير:

1. تسخين الحليب: في قدر صغير، سخّني الحليب على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا ولكن دون أن يغلي.



2. إضافة التوابل: أضيفي الكركم، القرفة، الفلفل الأسود، والزنجبيل، وقلّبي جيدًا.



3. تحلية المشروب: أضيفي العسل أو شراب القيقب، ثم الفانيليا، وقلّبي حتى تمتزج النكهات.



4. خفق الحليب: إذا كان لديك مضرب حليب أو فرابتشينو، استخدميه لصنع رغوة حليب ناعمة.



5. التقديم: صبي الحليب بالكركم في كوب، وأضيفي الرغوة على الوجه.



6. التزيين (اختياري): رشي قليلًا من القرفة على الوجه لمظهر جذاب.

نصائح لمذاق احترافي:

استخدمي حليب الشوفان أو اللوز لنكهة غنية وقوام كريمي.

يمكنك إضافة رشة من جوزة الطيب لمزيد من الدفء في الطعم.

للحصول على رغوة حليب غنية، استخدمي الحليب البارد قبل الخفق.



