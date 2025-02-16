إبراهيم الديب: إحلال وتجديد كوبري صيصة يُنهى معاناة 7 قرى وعزب بالمحلة

أعلن النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، حصوله على موافقة بإحلال وتجديد كوبري على مصرف جنابية الغربية (كوبري صيصة)، وتم الطرح، وذلك بعد تجاوز جميع العقبات والانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وقال الديب، إن إحلال وتجديد الكوبري يُنهى معاناة طويلة لأهالي مجمع عزب الشهيدي بالمحلة الكبرى، وسبق وتقدم عدد كبير من الأهالى بكم من الشكاوي بسبب تهالك الكوبري، الذي يربط بين خط عزب الشهيدي المحلة – كفر الشيخ، وتم التواصل مع الجهات التنفيذية فى هذا الأمر ونقل مطالب وشكاوي المواطنين وتم الحصول على الموافقات اللازمة لعملية الإحلال والتجديد وتم الطرح خلال الساعات الأخيرة رسميا.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الكوبري يخدم قطاع عريض من المواطنين، موجها الشكر إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استجابته السريعة لاحتياجات المواطنين، ورئيس الإدارة المركزية للصرف ومدير عام إدارة الصرف بالغربية على تعاونهم وجهودهم في تنفيذ هذا المشروع المهم الذى يخدم قرى وعزب محمود عطية - عزبة صيصة - عزبة عازر - عزبة الثمانمائة - عزبة الحاج سيد - عزبة القسيس مبارك - عزبة مصطفى درويش.