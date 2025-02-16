رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب٫ إن مصر لديها ثوابت تاريخية راسخة للدفاع عن القضية الفلسطينية.



وأضاف رئيس مجلس النواب٫ خلال كلمة عرضتها فضائية “إكسترا نيوز”٫ أن للرئيس السيسي موقف واضح في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فضلا عن توفير المساعدات الإغاثية٫ مؤكدا أن للمجلس موقف واضح في تأييد القيادة السياسية في مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية.

وأشار: “خلال لقاءاتنا البرلمانية المختلفة نؤكد على الموقف التاريخي الثابت الداعم للحق الفلسطيني”.

واسترسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب٫: أوضحنا لرئيسة البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها طبيعة الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية”.

وأكد رئيس مجلس النواب: موقف مصر بوضوح هو رفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله ذلك من خطر تصفية القضية الفلسطينية فضلا عن كونه جريمة تصفية٫ لافتا: لدينا علاقات صداقة برلمانية بين مختلف بلاد العالم وهو ما يتم توظيفه لتوضيح الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا.