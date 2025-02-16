كاتب صحفي: 2500 شاحنة سيرها التحالف الوطني لدعم غزة

قال الكاتب الصحفي عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك 2500 شاحنة سيرها التحالف الوطني لدعم غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، التحالف الوطني وكل مكونات الدولة المصرية ينفذوا استراتيجية وطنية قومية وهي استكمال جهود الدولة لدعم الأشقاء في غزة.



وتابع أن هذا يأتي بالتوازي مع الدور العظيم للقيادة المصرية والدولة المصرية على الشق السياسي والدبلوماسي وتنفيذ ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء ورفض التهجير واستكمال بروتوكول العمل الإنساني.

