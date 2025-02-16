أسعار الخضر والفاكهة بالوادي الجديد اليوم الأحد 16-2-2025

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 16-2-2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين. فيما يلي قائمة ببعض الأسعار المتداولة.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 16-2-2025



الطماطم: 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 6 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة: 9 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار: 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأحمر: 9 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا الخضراء: 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر: 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.



أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-2-2025



البرتقال: 9 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح: 37 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: 20 إلى 22 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: 23 إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو: 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.



وتعمل محافظة الوادي الجديد على توفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

تُعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات الزراعية في مصر، حيث تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى وفرة المياه الجوفية المستخدمة في الري، وتشتهر المحافظة بإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية بما في ذلك الخضروات والفواكه، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوريدها إلى المحافظات الأخرى.